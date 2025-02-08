Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Dirençli Gaziantep İçin Uyarılar

Prof. Dr. Naci Görür, Depreme Karşı Önlemler Alınması Gerektiğini Vurguladı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gaziantep'in depreme dirençli şehirler oluşturması için mutlaka önlemler alması gerektiğini belirtti. "Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız." sözleriyle dikkat çeken Görür, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep" programında önemli bilgiler paylaştı.

Doğu Anadolu Fayı ve Gaziantep'in Durumu

Görür, depremlerin oluşum süreçlerini ve Gaziantep’in 6 Şubat depremlerinden nasıl etkilendiğini görseller eşliğinde anlattı. Doğu Anadolu Fayı'nın bir levha sınırı olduğunu ifade eden Görür, "Biri Arap levhası diğeri Anadolu levhası olmak üzere orada 2 levha var. Bir de Afrika levhası var, aradaki sınır Doğu Anadolu Fayı'dır" diye konuştu.

Gaziantep'in Risk Durumu

Levha sınırına yakın olmanın büyük zarar getirebileceğini vurgulayan Görür, "Gaziantep levha sınırında değil ama levha sınırına yakın. O yakınlık sizi afete belirli ölçüde maruz bırakıyor" dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden Gaziantep'in etkilenmesinin diğer illere kıyasla daha az olduğunu belirten Görür, bunun da nedeni olarak Gaziantep’in levhaya uzak ama iç faylara yakın olmasını gösterdi.

Deprem Tedbirleri ve Ekonomik Etkiler

Prof. Dr. Görür, deprem tedbirinin sadece binaların dönüştürülmesi ile sınırlı kalmaması gerektiğini ifade ederek, "Deprem sonrası şehirde okul yok, kanalizasyon patlamış, içme suyu gitmiş. İş dünyası çökmüş, altyapı yok. Her şey birbirine karışmış" şeklinde uyarıda bulundu. Gaziantep'in ekonomik durumunu da değerlendiren Görür, "Gaziantep'te deprem aynı zamanda ekonomik felakettir" diyerek, iş dünyasının depreme hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bilim ışığında tedbirler alacaklarını anlatarak, "Bizim sorumluluğumuz deprem anı ve ondan sonraki dönemler içinde vatandaşların kaygıları için ne yapabiliriz" dedi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde Şehitkamil Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen "Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep" programına katıldı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde Şehitkamil Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen "Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep" programına katıldı.