Prof. Dr. Özercan: Her Doku Örneği Kanser Anlamına Gelmiyor

Prof. Dr. İbrahim Hanifi Özercan, Fırat Üniversitesi Patoloji Birimi'nin yılda 27-28 bin biyopsi değerlendirdiğini ve tüm doku örneklerinin kanser olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:39
Prof. Dr. İbrahim Hanifi Özercan, patolojiye başvuran birçok hastanın "kanser miyim" endişesi taşıdığını belirterek, patolojinin yalnızca kanser tanısı koymadığını vurguladı. Patolojinin tüberküloz gibi enfeksiyonları, lupus gibi bağışıklık sistemi hastalıklarını ve derideki lezyonları da doku incelemesiyle tespit edebildiğini ifade etti.

Patoloji biriminin işleyişi ve örnek işleme süreci

Fırat Üniversitesi Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı'nın 1987 yılında kurulduğunu hatırlatan Özercan, birimin kuruluşundan bu yana bölgeye hizmet sunduğunu aktardı. Tüm doku, sıvı ve biyopsi örnekleri rutin olarak kayda alınmakta, laboratuvarda uygun şekilde işlenmekte ve raporlanmaktadır.

Örneklerin işlenme sürecini anlatan Özercan, doku örneklerinin önce formalin ile tespit edildiğini, ardından çeşitli sıvılardan geçirilip parafine gömüldüğünü söyledi. Hazırlanan dokulardan 4 mikron kalınlığında kesitler alınıp camlara yerleştirildikten sonra boyama işlemleri uygulanmakta ve mikroskop altında değerlendirme yapılmaktadır.

Biyopsi sayıları, ekip yapısı ve bölgesel kanser profili

Anabilim dalında yılda 27-28 bin arasında biyopsi değerlendirildiğini belirten Özercan, bunun bölgenin sağlık yükünün önemli bir kısmını temsil ettiğini kaydetti. Birimde 7 öğretim üyesi, 10 asistan ve yaklaşık 17 teknisyen/sekreter ile hizmet verildiğini, ekibin tüm süreci titizlikle yürüttüğünü ifade etti.

Bölgede özellikle gastrointestinal sistem kanserleri, meme kanserleri ve akciğer kanserlerinin daha sık görüldüğünü belirten Özercan, erken tanının tedavi başarısını büyük ölçüde artırdığına dikkat çekti. Vatandaşları şüpheli durumlarda sağlık merkezlerine başvurarak biyopsi ve değerlendirme yaptırmaya çağırdı.

Laboratuvarda kanser tanısının doğruluğunu artıran teknikler arasında immünohistokimya, histokimya ve in situ hibridizasyon gibi ileri yöntemlerin kullanıldığını da sözlerine ekledi.

