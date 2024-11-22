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Putin, Kuzey Kore'ye 70'ten Fazla Hayvan Hediye Etti

Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye aslan ve bozayı da dahil olmak üzere 70'ten fazla hayvan hediye etti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 07:56
Putin, Kuzey Kore'ye 70'ten Fazla Hayvan Hediye Etti

Putin'den Kuzey Kore'ye Hayvan Hediyesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye aslan ve bozayı dahil olmak üzere 70'ten fazla hayvan hediye etti. Bu bilgi, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından duyuruldu.

Hayvanlar Hakkında Detaylar

Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı Alexander Kozlov, bu hayvanların bulunduğu hediyeyi bir kargo uçağı aracılığıyla Pyongyang'a ulaştırdı. Hediyenin içinde bir aslan, iki bozayı, iki yak, beş kakadu ve çok sayıda sülün ile mandarin ördeği yer almaktadır.

Geçmiş Hediyeleşmeler

2024 yılı başında, Putin, Kuzey Kore'nin Rusya'ya sağladığı askeri mühimmat karşılığında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a 24 Safkan at hediye etmişti. Ayrıca, Kim, 7 Ekim'de Putin'in doğum gününü kutlayarak, "En yakın yoldaşım" ifadeleriyle ilişkilere vurgu yapmıştı.

Rusya-Kuzey Kore İlişkileri

Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi bir ziyarette bulunmuş ve taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ediyordu. Putin, bu durumu "ittifak" olarak değerlendirmekten kaçınırken, Kim ise anlaşmayı "pakt" olarak nitelendirerek ilişkilerin yeni bir seviyeye yükseldiğini ifade etmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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