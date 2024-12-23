Putin ve Fico, Moskova'da Buluştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile önemli bir görüşme yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Fico'nun resmi ziyaret için Moskova'da bulunduğu sırada Kremlin Sarayı'nda Putin ile bir araya geldi.

Açıklamada, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un da bu görüşmeye katıldığı bilgisi yer aldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin basına herhangi bir ortak açıklama yapmayacağını vurguladı. Peskov, bu önemli görüşmenin birkaç gün önce planlandığını belirtmiştir.