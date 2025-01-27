Putin ve Lula da Silva, Ukrayna Krizini Telefonla Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik önemli konuları ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamalara göre, iki lider arasındaki görüşmede, Rusya ile Brezilya arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri üzerinde durulurken, BRICS dönem başkanlığının bu yıl Rusya'dan Brezilya'ya devredilmesiyle birlikte, örgütün faaliyetlerine dair pozisyonların koordine edilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede, ayrıca ABD'de yeni yönetimin göreve gelmesi sonrasında dünyadaki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İki liderin, Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik yapılacakların istişare edilmesi, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.