Putin, Yabancılara Oturum İzni Kolaylığı Getirdi

Putin'den Yeni Oturum İzni Düzenlemesi

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni bir kararname ile ülke çapında önemli bir değişiklik yaptı. Geleneksel değerleri benimseyen ve "neoliberal değerlere" karşı çıkan yabancılar için oturum izni alma süreci basitleştirildi.

Oturum İzni Süreci Kolaylaşıyor

Putin'in imzasıyla yürürlüğe giren bu düzenleme, bazı yabancıların Rusya'da ikamet izni almasını kolaylaştırıyor. Bu kişiler, Rusça ve Rus yasalarıyla ilgili sınavlara tabi tutulmadan oturum izni alabilecekler.

Yıkıcı Fikirlerin Listesi Hazırlanacak

Kararname kapsamında, Rus hükümeti, "yıkıcı neoliberal fikirlerin dayatıldığı" ülkelerden gelen kişilere yönelik bir liste oluşturma kararı aldı. Bu adım, belirli ideolojik duruşları destekleyen bireylerin Rusya'da daha fazla ayrımcılığa maruz kalmamasını hedefliyor.

LGBT Hareketine Yönelik Yasaklar

Öte yandan, Rusya'da LGBT hareketi, Kasım 2023'te "aşırılıkçı" olarak sınıflandırılıp yasaklandı. Bu durum, geleneksel değerlere dayalı yeni politikaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.