QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye'den 26 Üniversite

Türkiye'nin QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'ndaki Başarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), dünya genelinde 106 ülke ve bölgeden 1500 üniversitenin değerlendirildiği QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye'den 26 üniversitenin yer aldığını bildirdi.

Önemli İlerlemeler Kaydedildi

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin sıralamada 20'den fazla üniversitesi bulunan ülkeler arasında en çok ilerleme kaydeden dördüncü ülke olduğu vurgulandı. İlk 1000'de Türkiye'den 11 üniversitenin yer aldığı ve bu üniversitelerden 9'unun geçen yıla göre sıralamasını yükselttiği ifade edildi. Ayrıca, 2 üniversite yerini korurken hiçbir üniversitenin sıralamasının gerilemediği aktarıldı.

İlk 300 ve İlk 500'deki Türk Üniversiteleri

Açıklamada, 2 Türk üniversitesinin ilk 300'e, 4 üniversitenin ilk 400'e, 6 üniversitenin ise ilk 500'e girdiği belirtildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 269'uncu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 298'inci olarak dünyanın en iyi ilk 300 üniversitesi arasına girerken, Koç Üniversitesi 323'üncü, Boğaziçi Üniversitesi ise 371'inci sıraya yükselerek en iyi 400 üniversite arasında yer aldı. Sabancı Üniversitesi 404'üncü ve Bilkent Üniversitesi 415'inci sırada yer alarak, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girdi.

İlk 1000'deki Diğer Türk Üniversiteleri

1000’e giren üniversiteler sıralamasında Hacettepe Üniversitesi 571'inci, İstanbul Üniversitesi 628'inci, Ankara Üniversitesi 697'nci, Yıldız Teknik Üniversitesi 736'ncı ve Gazi Üniversitesi 915'inci sırada yer aldı.

İşveren İtibarı Göstergesinde Şampiyonluk

QS'in Türkiye raporuna göre, İşveren İtibarı göstergesinde ODTÜ, Boğaziçi ve İTÜ'nün dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girdiği belirtildi. Türk yükseköğretiminin, Türk üniversitelerinin ve Türkiye'nin uluslararası akademik itibarının hızla yükseldiği bildirildi.

YÖK Başkanı'ndan Övgü

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Bu başarı, tesadüf değil. Hep birlikte çok çalıştık. Daha iyilerini de başaracağız. Sıralamalara giren ve gayret gösteren tüm üniversitelerimizi tebrik ederim” diyerek Türkiye’nin uluslararası arenadaki başarısını vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), dünya genelinde 106 ülke ve bölgeden 1500 üniversitenin bulunduğu QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye'den 26 üniversitenin yer aldığını bildirdi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.