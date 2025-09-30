Quetta (Belucistan) Karargahına Bombalı Saldırı: 8 Ölü

Quetta'da güvenlik güçleri karargahına düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü; saldırganlardan 4'ü etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:47
Pakistan'ın Belucistan eyaleti başkenti Quetta'da, güvenlik güçlerinin karargahını hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Eyalet emniyet yetkilileri, karargahın önünde meydana gelen saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Yetkililer, karargah önüne araçla gelen 4 militan'ın araçtan inerek güvenlik güçlerine ateş açtığını, ardından araçta bulunan bombanın infilak ettirildiğini açıkladı.

Yetkililerin açıklamaları

Belucistan Başbakanı Mir Sarfraz Bugti, saldırıyı kınayarak güvenlik güçlerinin olayda 4 militanı etkisiz hale getirdiğini belirtti. Yerel yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve arama-kurtarma çalışmalarına devam edildiğini aktardı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Bu bölgelerde faaliyet gösteren gruplar, etnik hak talepleriyle hareket ettiklerini ileri sürüyor ve hem güvenlik güçlerine hem de sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı (TTP)'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırıları buradan organize ettiğini iddia ederken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA)'nın ayrılıkçı eylemleri öne çıkıyor.

