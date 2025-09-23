Ras Muhammed Milli Parkı: Kızıldeniz’in Dalış Cenneti ve UNESCO Mirası

Ras Muhammed Milli Parkı: Kızıldeniz’in dalış ve doğa rotası

HÜSEYİN EL-KABBANİ - Mısır'ın Sina Yarımadası'nda yer alan Ras Muhammed Milli Parkı, dünyanın dört bir yanından dalış tutkunları ve doğaseverleri ağırlıyor. Şarm eş-Şeyh kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki park, ziyaretçilere benzersiz bir sualtı deneyimi sunuyor.

Doğal zenginlikler ve sualtı manzaraları

Parkta, rengarenk mercan resifleri ve çeşitli balık türleri arasından yapılan dalışlar adeta bir açık hava müzesi atmosferi yaratıyor. Ziyaretçiler, mercanların arasında ilerlerken her köşede yeni bir manzarayla karşılaşıyor.

Ras Muhammed Milli Parkı'nın yüzölçümü yaklaşık 200 kilometrekare; bunun yaklaşık 75 kilometrekarelik kısmı kara, yaklaşık 125 kilometrekarelik kısmı deniz olarak kayıtlı. Bölgenin zengin deniz ekosistemi, nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağaları, yumuşakçalar ve deniz yosunları gibi birçok canlıyı barındırıyor.

Konum ve jeolojik özellikler

Mısır Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Genel Enformasyon Kurumu'na göre park, Sina Yarımadası’nda Süveyş ve Akabe körfezlerinin birleştiği noktada konumlanıyor. Kuzeyi Taba platosunun güney kıyı ovası ile çevrili olan parkın, Kızıldeniz içine yaklaşık 10–15 kilometre kadar uzanan deniz alanı bulunuyor. Doğu sınırını ise körfez suları boyunca uzanan kayalık bir duvar oluşturuyor.

UNESCO mirası ve nadir türler

Mısır Çevre Bakanlığı verilerine göre, depremler ve toprak kaymalarının ada altındaki sualtı mağaralarını şekillendirmesiyle oluşan eşsiz jeolojik yapı nedeniyle Ras Muhammed, 1983 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı. Park ayrıca Nubian dağ keçisi gibi nadir kara hayvanları ve çeşitli kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Uzmanların görüşleri

Eski Mısır Turist Rehberleri Başkanı Mutez es-Seyyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Ras Muhammed yalnızca bir kez değil, tekrar tekrar ziyaret edilmeyi hak ediyor. Dünyanın en iyi turistik destinasyonları arasında yer alıyor." dedi. Seyyid, parkın "mercan resifleri, deniz canlıları ve benzersiz kaya oluşumlarıyla öyle bir güzelliği var ki, belki de dünyada eşi benzeri yok" ifadelerini kullandı.

Mısır Ticaret Odası Turizm ve Havacılık Birimi Eski Başkanı Amari Abdülazim ise "Ras Muhammed Parkı, Kızıldeniz’in ve dünyanın en önemli turistik destinasyonlarından biridir" diyerek bölgedeki mercan resiflerinin nadir ve binlerce yıl içinde oluşmuş yapılar olduğunu vurguladı.

Dalış için çağrı

Dalgıç kıyafetleriyle Ras Muhammed’in sularına adım atanlar, mercan resiflerinin ve canlı renklerin oluşturduğu büyüleyici bir dünyanın kapılarını aralıyor. Uzmanlar ve yetkililer, tüm turistleri bu eşsiz deniz yolculuğunu deneyimlemeye davet ediyor.

