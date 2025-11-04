Raziye Begüm Sultan Yurdu Öğrencileri Kusursuz Kafe'de Uno ile Buluştu

Raziye Begüm Sultan Yurdu öğrencileri, sosyal sorumluluk kapsamında Kusursuz Kafe'yi ziyaret ederek özel bireylerle Uno oynadı, mandala boyadı ve voleybol oynadı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:13
Düzce'de anlamlı sosyal sorumluluk ziyareti

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Raziye Begüm Sultan Yurdu öğrencileri sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Kusursuz Kafe'yi ziyaret etti.

Program, katılımcıların birlikte vakit geçirmesine imkan veren etkinliklerle başladı. Öğrenciler ve kafede çalışan özel bireyler mandala boyama ile günün ilk anlarını paylaştı; ardından birlikte Uno oynadı, voleybol maçı yaptı ve çeşitli eğlenceli aktiviteler gerçekleştirdi.

Etkinlik boyunca ortam samimi ve neşeliydi. Öğrenciler, özel bireylerle vakit geçirmenin kendileri için çok değerli bir deneyim olduğunu vurgularken; Kusursuz Kafe çalışanları ziyaret için teşekkür etti. Gün boyu süren etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

