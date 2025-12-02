Recep Dindar Vakfı Bilecik’te öğrencilere aylık 2 bin lira burs vermeye başladı

Recep Dindar Vakfı, Bilecik’te eğitime destek için öğrencilere aylık 2 bin lira burs sağlıyor; vakıf aynı zamanda yerel ekonomi ve kadın istihdamına katkı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:48
Recep Dindar Vakfı Bilecik’te öğrencilere aylık 2 bin lira burs vermeye başladı

Recep Dindar Vakfı öğrencilere burs vermeye başladı

Bilecik’te eğitime katkı sağlamak amacıyla kurulan Recep Dindar Sosyal Dayanışma, Eğitim ve Kültür Vakfı, kentteki öğrencilere burs desteği vermeye başladı. Vakıf, özel eğitim ve öğretim müesseseleri açmak, işletmek; kurslar, okullar, enstitüler ve ihtisas merkezleri kurmak; özel öğrenci yurtları tesis ederek işletmek; yurt içinde ve yurt dışında ilmi araştırmalar yapmak üzere burslar ve ödenekler vermek; yabancı dil, meslek kursları ve laboratuvarlar açmak gibi amaçlarla faaliyet gösterecek.

Vakıf binası ve bölge projeleri

Kurucu Başkan Recep Dindar vakfın öncelikli projeleri hakkında bilgi verdi ve 2026 yılının Bilecik için önemine dikkat çekti. Dindar, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Türkiye’nin önerisiyle, Şeyh Edebali’nin vefatının 700. yıl dönümü UNESCO tarafından programa kabul edildi. Bilecik’i ulusal ve uluslararası ölçekte daha görünür kılacak bu süreçte önemli projelere katkı sunacağız. Eski otogar bölgesinde alt kısmında başlayacağımız vakıf binasıyla Şeyh Edebali Türbesi bölgesinde hediyelik eşya satışı yapılabilecek dükkânlar oluşturalım istiyoruz. Malzemesini valilik ya da belediye temin edecek, işçiliğini biz üstleneceğiz. Türbe yoluna araçların inmesini önleyecek bir düzen oluşturulacak. Burada ayrıca Bilecik ekonomisine hem de kadın istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yöresel ürünleri burada satarak, kadınlarımızın ürettikleri el emeği ürünlere de yer vererek onlara destek olacağız" dedi.

Burs desteği ve üyelik sistemi

Vakıf, eğitim alanında da somut adımlar atıyor. Dindar, burs uygulamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize burs vermeye başladık. Aylık 2 bin lira burs desteği sağlayacağız. Vakfa 250 lira aidatla üye olan her gönüllü, öğrencilerin eğitimine katkı sunmuş olacak. Sekiz üyenin desteğiyle bir öğrencinin bursu karşılanabilecek. İnşallah toplumdan da güzel geri dönüşler alacağız" dedi.

Vakıf yetkilileri, hem eğitim hem de yöresel üretime dayalı ekonomik programlarla Bilecik'te sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguluyor.

RECEP DİNDAR BURS VERDİĞİ ÖĞRENCİ KİTAP HEDİYE

RECEP DİNDAR BURS VERDİĞİ ÖĞRENCİ KİTAP HEDİYE

RECEP DİNDAR VAKFI ZİYARET

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Sokak Hayvanlarına Kapsamlı Rehabilitasyon Dönüşümü
2
Düzce Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
3
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
4
Gaziantep'te Soğan Kebabı Sezonu Açıldı
5
Rektör Sözbir, Başsavcı Yasin Emre’yi Ziyaret Etti
6
Düzce Belediye Meclisi'nden Yeni İmar ve Yapı Güvenliği Düzenlemeleri
7
Çorum Baklavası'na Coğrafi İşaret Tescili

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde