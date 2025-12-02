Recep Dindar Vakfı Bilecik’te öğrencilere aylık 2 bin lira burs vermeye başladı

Recep Dindar Vakfı öğrencilere burs vermeye başladı

Bilecik’te eğitime katkı sağlamak amacıyla kurulan Recep Dindar Sosyal Dayanışma, Eğitim ve Kültür Vakfı, kentteki öğrencilere burs desteği vermeye başladı. Vakıf, özel eğitim ve öğretim müesseseleri açmak, işletmek; kurslar, okullar, enstitüler ve ihtisas merkezleri kurmak; özel öğrenci yurtları tesis ederek işletmek; yurt içinde ve yurt dışında ilmi araştırmalar yapmak üzere burslar ve ödenekler vermek; yabancı dil, meslek kursları ve laboratuvarlar açmak gibi amaçlarla faaliyet gösterecek.

Vakıf binası ve bölge projeleri

Kurucu Başkan Recep Dindar vakfın öncelikli projeleri hakkında bilgi verdi ve 2026 yılının Bilecik için önemine dikkat çekti. Dindar, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Türkiye’nin önerisiyle, Şeyh Edebali’nin vefatının 700. yıl dönümü UNESCO tarafından programa kabul edildi. Bilecik’i ulusal ve uluslararası ölçekte daha görünür kılacak bu süreçte önemli projelere katkı sunacağız. Eski otogar bölgesinde alt kısmında başlayacağımız vakıf binasıyla Şeyh Edebali Türbesi bölgesinde hediyelik eşya satışı yapılabilecek dükkânlar oluşturalım istiyoruz. Malzemesini valilik ya da belediye temin edecek, işçiliğini biz üstleneceğiz. Türbe yoluna araçların inmesini önleyecek bir düzen oluşturulacak. Burada ayrıca Bilecik ekonomisine hem de kadın istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yöresel ürünleri burada satarak, kadınlarımızın ürettikleri el emeği ürünlere de yer vererek onlara destek olacağız" dedi.

Burs desteği ve üyelik sistemi

Vakıf, eğitim alanında da somut adımlar atıyor. Dindar, burs uygulamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize burs vermeye başladık. Aylık 2 bin lira burs desteği sağlayacağız. Vakfa 250 lira aidatla üye olan her gönüllü, öğrencilerin eğitimine katkı sunmuş olacak. Sekiz üyenin desteğiyle bir öğrencinin bursu karşılanabilecek. İnşallah toplumdan da güzel geri dönüşler alacağız" dedi.

Vakıf yetkilileri, hem eğitim hem de yöresel üretime dayalı ekonomik programlarla Bilecik'te sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguluyor.

RECEP DİNDAR BURS VERDİĞİ ÖĞRENCİ KİTAP HEDİYE