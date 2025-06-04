DOLAR
39,16 0,06%
EURO
44,89 -0,77%
ALTIN
4.244,64 -0,59%
BITCOIN
4.123.828,8 0,37%

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

2024-2025 akademik yılı sona ererken Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreni unutulmaz anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 18:40
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılının sona ermesi dolayısıyla mezuniyet töreni düzenledi. Tören, Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Vekili Murat Öztürk'ün Mesajı

Vali Vekili Murat Öztürk, tören sırasında gerçekleştirdiği konuşmada, gençlerin uzun yıllar süren eğitim hayatlarını emek, sabır ve azimle tamamladıklarını ifade etti. Ülkenin geleceğini şekillendirecek olan öğrencilerin önemine değinen Öztürk, "Bir ülkenin en büyük gücü, iyi yetişmiş, donanımlı ve sorumluluk sahibi gençleridir" dedi.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz’ın Vurucu Sözleri

Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, üniversitenin kuruluşundan bu yana 46 bin öğrenciyi mezun etmesinin gurur verici olduğunu belirtti. Ayrıca, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek, "Gazze, bu yıl da ne yazık ki mezun veremedi; üniversiteler ve öğrenciler enkazın altında kaldı" diyerek derin bir üzüntü ifade etti.

Törenin Sona Ermesi

Konuşmaların ardından, çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencilere belgeleri takdim edildi ve mezun olan öğrencilerin kep atma coşkusu ile tören sona erdi. Törene, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Adalet Komisyonu Başkanı Yasin Temel ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin gibi önemli isimler katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılının sona ermesi dolasıyla Yenişehir...

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılının sona ermesi dolasıyla Yenişehir Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törende, çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencilere belgeleri sunuldu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılının sona ermesi dolasıyla Yenişehir...

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılının sona ermesi dolasıyla Yenişehir Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törende, çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencilere belgeleri sunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı

Emeklilere 4.000 TL İkramiye ve 2.500 TL Bayram Alışveriş Desteği

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Yol Kapandı
2
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı
3
İngiltere Parlamentosunda 'Hac ve Umre için Yeşil Rehber' Tanıtıldı
4
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
5
Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Sel Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
6
Ukrayna Temas Grubu Brüksel'de Toplandı: Desteğin Sürekliliği Vurgulandı
7
Gaziantep'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı

Aile Yılı Kapsamında 5.000 TL Destek Müjdesi

Emeklilere 4.000 TL İkramiye ve 2.500 TL Bayram Alışveriş Desteği

Gözler Hükümette: Ek Zam ve Refah Payı Talebi

2025 Yeni Trafik Ceza Tutarları: En Düşük 2.500 TL, En Yüksek 370.000 TL

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor