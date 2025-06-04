Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılının sona ermesi dolayısıyla mezuniyet töreni düzenledi. Tören, Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Vekili Murat Öztürk'ün Mesajı

Vali Vekili Murat Öztürk, tören sırasında gerçekleştirdiği konuşmada, gençlerin uzun yıllar süren eğitim hayatlarını emek, sabır ve azimle tamamladıklarını ifade etti. Ülkenin geleceğini şekillendirecek olan öğrencilerin önemine değinen Öztürk, "Bir ülkenin en büyük gücü, iyi yetişmiş, donanımlı ve sorumluluk sahibi gençleridir" dedi.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz’ın Vurucu Sözleri

Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, üniversitenin kuruluşundan bu yana 46 bin öğrenciyi mezun etmesinin gurur verici olduğunu belirtti. Ayrıca, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek, "Gazze, bu yıl da ne yazık ki mezun veremedi; üniversiteler ve öğrenciler enkazın altında kaldı" diyerek derin bir üzüntü ifade etti.

Törenin Sona Ermesi

Konuşmaların ardından, çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencilere belgeleri takdim edildi ve mezun olan öğrencilerin kep atma coşkusu ile tören sona erdi. Törene, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Adalet Komisyonu Başkanı Yasin Temel ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin gibi önemli isimler katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılının sona ermesi dolasıyla Yenişehir Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törende, çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencilere belgeleri sunuldu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılının sona ermesi dolasıyla Yenişehir Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törende, çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencilere belgeleri sunuldu.