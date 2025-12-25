DOLAR
Regaip Kandili'nde Eyüpsultan Camii'ne Akın

Regaip Kandili'nde Eyüpsultan Camii'ne yoğun katılım; cemaat dua etti, cami önünde lokum ve şeker ikramı yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 19:21
İstanbul Eyüpsultan'da cami önünde lokum ve şeker ikramı

İstanbul Eyüpsultan’da Regaip Kandili akşamı, vatandaşlar Eyüpsultan Camii ve Eyüp Sultan Türbesi'ne akın etti.

İslam aleminde üç ayların başlangıcı kabul edilen Regaip Kandili vesilesiyle, bazı vatandaşlar türbeyi ziyaret ederek dua ederken, cami önünde akşam namazı sonrası lokum ve şeker dağıtımı yapıldı.

Sevgi Kutlu, "Ara ara buraya geliyorum. İkramda da bulunuyoruz. Allah kabul etsin ve tüm günahlarımızı affetsin. Eyüp Sultan’ı ziyarete geliyorum. Bütün Müslüman aleminin kandilini kutluyorum" dedi.

İzzet Kaya, "Bugün Regaip Kandili. Eyüpsultan Camii’ne geldik. Bu sene ilk defa geldim. Yurt dışından geliyorum. Dualarımızı edeceğiz. İbadetlerimizi yapacağız. Allah hayırlarımızı kabul etsin. Müslümanların kandili mübarek olsun" diye konuştu.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

