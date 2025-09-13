Resmi Gazete'de Atama ve Görevden Almalar: Erdoğan İmzası

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı; bazı bakanlık ve kurumlara yeni atamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 00:29
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 00:29
Kararlar Cumhurbaşkanı tarafından yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Ömer Şahin atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne ise Genel Müdür Yardımcısı Mürsel Baki getirildi.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mardin İl Müdürü Muzaffer Akçam görevden alındı.

Öte yandan Yüksek Hakem Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 54'üncü maddesi gereğince asıl üye olarak Uğur Kızılca, yedek üyeler olarak ise Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun seçildi.

