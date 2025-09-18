Resmi Gazete'de Atama ve Görevden Almalar – SGK'ya İbrahim Özçelik

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İbrahim Özçelik SGK Sigorta Primleri GMY atandı; Murat Konan görevden alındı, Niğde'ye Nurettin Kesler, Sakarya'ya Mehmet Uçar atandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 03:33
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 03:33
Resmi Gazete'de atama ve görevden alma kararları yayımlandı

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine İbrahim Özçelik atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri

Murat Konan Kırşehir İl Müdürü olarak görevden alınırken, Niğde İl Müdürlüğüne Nurettin Kesler, Sakarya İl Müdürlüğüne ise Mehmet Uçar atandı.

