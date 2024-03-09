Restoranda yangın! Ahşap bina kül oldu

Beşiktaş Ortaköy'de öğle saatlerinde bir mekanda yangın başladı. 2 katlı ahşap iş yerinde başlayan yangın, ekiplerin uğraşları neticesinde kontrol altına alındı.

Beşiktaş Ortaköy'de başlayan yangında alevler kısa süre içerisinde yayıldı. Ortaköy Yelkovan Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir ahşap binanın restoranında başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Binanın ikinci katında bulunan ve restoran olarak işletilen kısımda başlayan yangın saat 11.45 sıralarında çıktı.

İş yerinden çıkan yoğun dumanları gören bölge sakinleri ekiplere haber verdi. Beşiktaş ve Beyoğlu itfaiye ekipleri harekete geçerken, yangın söndürme çalışmaları başlatıldı. Binanın ahşap olması sebebiyle yoğun duman Anadolu Yakası’ndan da görüntülendi.

Yoğunlaşan yangına üç taraftan müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. YAngında herhangi can kaybı yaşanmazken, yangın sebebiyle hasar meydana geldi.