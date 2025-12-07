Reyhanlı'da Dayısı Tarafından Dövülen 10 Yaşındaki Amir Kayalıklar Altında Yaralı Bulundu

2 gündür kayıp olan Suriye uyruklu çocuk baraj kıyısında bulundu; dayısı gözaltına alındı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir Alcedduh, 2 gün önce okuldan çıktıktan sonra kayboldu.

Aile yakınlarının haber vermesi üzerine jandarma ile bir sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Aramalar sonucunda çocuk, Reyhanlı baraj gölü kıyısında kayaların altında, yaralı ve bitkin halde bulundu. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Amir hastaneye sevk edildi.

Arama kurtarma ekipleriyle kurduğu diyalogda Amir, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü ifade etti.

Olayın ardından jandarma ekipleri harekete geçerek dayı M.E. isimli şahsı gözaltına aldı.

