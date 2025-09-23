Reyhanlı'da Polis Memuru Murat Kına Halı Sahada Hayatını Kaybetti

Reyhanlı'da Polis Memuru Murat Kına Halı Sahada Kalp Krizi Sonrası Yaşamını Yitirdi

Olay güvenlik kamerasınca görüntülendi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, halı sahada oynadığı futbol maçında fenalaşan polis memuru Murat Kına hayatını kaybetti.

Olay, 21 Eylül günü Yeni Mahalle'deki sahada meydana geldi. Maç sırasında 32 yaşındaki Kına aniden yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Kına'yı hızla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan müdahalelerde Kına'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi; doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kına'nın cenazesi, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Reyhanlı Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, Kına'nın maç sırasında fenalaşması, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.