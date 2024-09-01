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Rixos Tersane İstanbul Açılışı: Kültür ve Turizme Yeni Bir Soluk

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rixos Tersane İstanbul açılışında yapılan yatırımlarla turizm ve kültür-sanat hayatının güçlendiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 17:29
Rixos Tersane İstanbul Açılışı: Kültür ve Turizme Yeni Bir Soluk

Rixos Tersane İstanbul Açılışı Kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rixos Tersane İstanbul açılışı esnasında önemli konuşmalarda bulundu. Ersoy, yeni tesisin hem otel işlevi göreceğini hem de bir sanat ve organizasyon merkezi olarak şehrin kültür & turizm dinamiklerine değer katacağını belirtti.

İstanbul’un Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı

Ersoy, İstanbul'un bu yıl içinde 10 milyon 500 bin ziyaretçiyi ağırlayarak bir rekora imza attığını, özellikle temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısının 1 milyon 905 bini aştığını ifade etti.

Galataport İstanbul’da Artışlar

Bakan Ersoy, Galataport İstanbul'a gelen yolcu sayısının geçtiğimiz yıla göre yüzde 19 arttığını ve gemi başına daha fazla yolcu taşınmaya başlandığını aktardı.

Kültür ve Sanata Yatırımın Önemi

Bakan Ersoy, İstanbul'un kültürel varlığının turizm için kritik öneme sahip olduğunu, yeni projelerle geçmişin mirasını modern estetikle harmanladıklarını belirtti. Bu kapsamda Atatürk Kültür Merkezi gibi pek çok kültürel projeye değindi.

Küresel Tanıtım Faaliyetleri

Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansı ile beraber yaptıkları reklam ve tanıtım faaliyetleri sayesinde İstanbul’un uluslararası düzeyde tanıtımını güçlendirmeyi başardıklarını kaydetti. 'İstanbul is The New Cool' kampanyası çerçevesinde hazırlanan filmlerin 200’den fazla ülkede yayınlandığı bilgisini paylaştı.

Rixos Tersane İstanbul’un Önemi

Rixos Tersane İstanbul'un, İstanbul’un kültür-sanat hayatına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Ersoy, "Bu tesis, İstanbullulara eşsiz deneyimler sunacak" dedi. Açılışta emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, bu yeni eserin, Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkıda bulunacağını da sözlerine ekledi.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin ve İstanbul'un kültürel mirasına sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerken, "Geleceği daha iyi, güçlü ve gelişmiş kılmak için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde bir kapanış yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Rixos Tersane İstanbul açılış törenine katılarak konuşma...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Rixos Tersane İstanbul açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

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