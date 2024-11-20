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Rize Çayeli'ndeki Heyelan: Sakinler Yaşadıklarını Anlattı

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası tahliye edilen apartman sakinleri korkunç anları anlattı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:49
Rize Çayeli'ndeki Heyelan: Sakinler Yaşadıklarını Anlattı

Rize Çayeli'nde Heyelan Felaketi: Sakinler Anlatıyor

Rize'nin Çayeli ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde meydana gelen heyelan, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve dört kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olayın hemen ardından bölgede bulunan riskli binalar tahliye edildi.

Heyelan sırasında yan binada yaşayan Mustafa Kamberoğlu (38), o anları gazetecilere şöyle anlattı: "Gece saat 12'de işten çıktım, eve geldim. Aşırı yağmur, gök gürültüsü vardı. Eşim de biraz korktu, birkaç gün önce deprem olmuştu. Sabah saat 6.30 gibi bir patlama sesi duyduk, kalktık, baktık. Bu evin altında bağırma sesleri duyduk. Ortalık biraz karışıktı, ben de kalktım, indim aşağı. Yan taraftaki binaya baktık. Üsten aşağı su betona vurdu yatırdı, beton da evi yatırdı. Bizim bina da sarsıldı bayağı. Şu an babamın evine geçtik, orada kalıyoruz."

Olay sırasında sabah namazı için kalktığını belirten Mevlüt Mızrak (70), "Namaz kıldım, tespihimi çektim, dua edecektim, ellerimi kaldırır kaldırmaz bir ses geldi, kıyamet koptu zannettik. Böyle bir ses olamaz. Cama attım kendimi, tabii yol hafriyat dolu. Bir baktım bizim binadan bir şey çıkmamış, yandaki binadan çıkmış. Ondan sonra arkaya koştum bir de baktım toprak olduğu gibi gelmiş." diyerek o korkunç anları aktardı.

Asım Uzun (64) ise durumu, "Aynı deprem gibi oldu. 7-8 şiddetinde deprem oluyor sandım." sözleriyle özetledi. Heyelan sonrası bölgede yaşanan panik ve kaos, apartman sakinlerinin hayatında unutulmaz bir iz bıraktı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı heyelanın ardından evlerinden...

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı heyelanın ardından evlerinden tahliye edilen apartman sakinleri, yaşadıklarını anlattı. Girişlerin yasak olduğu bölgede AFAD görevlilerinin kontrolünde iş yerlerine kısa süreli girişe izin verildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı heyelanın ardından evlerinden...

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı heyelanın ardından evlerinden tahliye edilen apartman sakinleri, yaşadıklarını anlattı. Girişlerin yasak olduğu bölgede AFAD görevlilerinin kontrolünde iş yerlerine kısa süreli girişe izin verildi.

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