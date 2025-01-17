Rize'de Dini Değerleri Aşağıladığı İddiasıyla Öğretim Üyesi Görevden Uzaklaştırıldı

Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde dini değerleri aşağılayan ifadeler kullandığı iddia edilen öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 22:23
Rize'de Dini Değerleri Aşağıladığı İddiasıyla Öğretim Üyesi Görevden Uzaklaştırıldı

Rize'de Dini Değerleri Aşağıladığı İddiasıyla Öğretim Üyesi Görevden Uzaklaştırıldı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde bir öğretim üyesi, görev başında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle idari soruşturma sürecine tabi tutuldu. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, konuya dair kamuoyunun daha sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla bilgilendirme yapılması gerektiği ifade edildi.

İdari Soruşturma ve Görevden Uzaklaştırma

Açıklamada, Rektörlüğe iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, bahsi geçen öğretim üyesi hakkında gerekli idari soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca, soruşturma sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla öğretim üyesinin görevden uzaklaştırma kararının alındığı vurgulandı.

Üniversite, yürütülen disiplin soruşturmasının yanı sıra olayın adli makamlara yansıyan yönünün de hukuk servisi tarafından titizlikle takip edileceğini belirtti. Eğitim-öğretim süreçlerinin aksamaması adına gereken tüm önlemlerin alınacağı ifade edildi.

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