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Rize'de Gıda Denetimcilerine Saldırı

Rize'de iki gıda denetimcisi iş yeri sahibi tarafından darbedildi. Tarım Müdürü durumu kınadı ve adli sürecin başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 12:19
Rize'de Gıda Denetimcilerine Saldırı

Rize'de Gıda Denetimcilerine Saldırı İddiası

Rize'de, iki gıda denetimcisinin bir iş yeri sahibi tarafından darbedildiği iddiaları gündeme geldi. Olay, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetim sırasında yaşandı.

Murat Genc'in Açıklamaları

Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genc, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, denetim görevini yerine getiren personelin, gıda güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirdikleri denetimler sırasında bir iş yeri sahibi tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

“Konu Adli Makamlarca Takip Edilmektedir”

Genc, "Hastaneye kaldırılan personelimiz darp raporu almıştır. Konunun adli makamlarca takip edilmektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz. Konunun her aşamasının takipçisi olacağız," dedi.

Gıda güvenliği denetimlerinin önemine vurgu yapan Genc, kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

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