Rize'de Heyelan İncelemesi: Milletvekili Avcı, Derecik Köyü'nde Durumu Değerlendirdi

Rize'de Heyelan Oluştu

AK Parti Rize Milletvekili Mohammed Avcı, 21 Ekim'de Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesindeki Derecik köyünde meydana gelen heyelan sonrası incelemelerde bulundu.

Yetkililerden Bilgi Alındı

Avcı, köydeki son durumu değerlendirmek üzere Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı ve muhtar Ramazan Küçüksarı ile bir araya geldi. Burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Avcı, Rize'ye son 10 günde düşen yağışların sebep olduğu hasarları da gündeme getirdi.

Can Kaybı Olmadı

Yağışların bazı bölgelerde hasar oluşturduğunu belirten Avcı, "Derecik köyümüzde de büyük bir afet yaşandı. Ancak sevindirici olan, herhangi bir can kaybının olmaması." şeklinde konuştu.

Açıklamalar ve Uyarılar

Avcı, geçmişte köyde yaşanan heyelan sonrası bazı yerlerin AFAD tarafından riskli alan ilan edildiğini hatırlattı. Üç evin tahliyesi ile ilgili kararların daha önce alındığını belirten Avcı, "Beklediğimiz riskin neredeyse birebir aynısı gerçekleşti" dedi. Rize'deki tüm vatandaşlara mühendislere ve bilimsel verilere güvenmeleri konusunda çağrıda bulunarak, afet durumundaki hassasiyetin önemine vurgu yaptı.

Gerekli Çalışmalar Devam Ediyor

İl genelinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Avcı, İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı'nın konuyu yakından takip ettiğini ifade etti. Ayrıca köyde iş makinelerinin çalıştığını ve yolun kısa süre içinde tekrar hizmete açılacağını vurguladı. Su sorununu da en kısa zamanda çözeceklerini belirtti.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı (solda), heyelan meydana gelen Rize'nin Çayeli ilçesinin Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde inceleme yaptı. Avcı, köy muhtarı Ramazan Küçüksarı'dan (sağda) bilgi aldı.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı (solda), heyelan meydana gelen Rize'nin Çayeli ilçesinin Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde inceleme yaptı. Avcı, köy muhtarı Ramazan Küçüksarı'dan (sağda) bilgi aldı.