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Rize'de Heyelan: Tek Katlı Ev Zarar Gördü

Rize'de etkili yağışlar sonrası heyelan meydana geldi, bir evde büyük hasar oluştu. AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 17:33
Rize'de Heyelan: Tek Katlı Ev Zarar Gördü

Rize'de Heyelan Felaketi

Rize, Sütlüce köyünde meydana gelen heyelan, bir evde ciddi hasara yol açtı. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının etkisiyle tek katlı bir ev büyük ölçüde zarar gördü.

Olayın Detayları

Kentte son günlerde etkili olan yoğun yağışların neden olduğu heyelan, Mükerrem Demircan'a ait evin üzerine düştü. Olay anında evde kimsenin bulunmaması, yaşanan durumu daha az tehlikeli hale getirdi.

Köy Muhtarından Açıklama

Köy muhtarı Ercan Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumu AFAD yetkililerine bildirdiğini ifade etti. AFAD ekipleri, olay sonrası hasar tespit çalışmalarına başladı ve zarar gören evin durumu hakkında incelemelerde bulunuyor.

Rize'de yaşanan bu üzücü olay, etkili yağışların getirdiği risklerin gözler önüne serdi.

Rize'de, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları tek katlı evde hasara yol açtı.

Rize'de, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları tek katlı evde hasara yol açtı.

Rize'de, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları tek katlı evde hasara yol açtı.

Rize'de, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları tek katlı evde hasara yol açtı.

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