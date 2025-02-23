Rize'de Kardan Kapanan Köyde İkiz Bebekler İçin AFAD Kurtarma Operasyonu

Rize'de Kar Alarmı: İkiz Bebekler İçin AFAD Harekete Geçti

Rize'de son günlerde etkili olan kar yağışı yüzünden yolu kapanan bir köyde rahatsızlanan ikiz bebekler, AFAD ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Şehir merkezi ile Azaklıhoca köyü arasında üst üste yağan kar, ulaşımı olumsuz etkileyerek köy yolunu kapattı.

Köylü İmamın Çağrısı

Köyde imam olarak görev yapan Fatih Tuncer, 9 günlük ikiz bebeklerinin aniden rahatsızlanmasıyla birlikte 112 Acil Sağlık ekiplerine yardım talebinde bulundu. Yolun kapalı olması nedeniyle, AFAD ekipleri paletli kar aracı ile köye ulaşmayı başardı.

Bebeklerin Sağlık Durumu İyi

AFAD ekipleri, hastalanan ikiz bebeklere ulaşarak, onları sağlık ekiplerine başarıyla teslim etti. Yapılan kontroller sonucunda bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer Köylerde de Yardım İhtiyacı

Rize'deki bu olayın yanı sıra, GiresunEspiye ilçesine bağlı Şahinyuva ve Güce ilçesine bağlı Düzçukur köylerinde de kardan kaynaklı rahatsızlanmalar yaşandı. İl Özel İdaresi ekipleri, iki köy yolunda çalışma yaparak, 112 Acil Sağlık ekibi ile birlikte rahatsızlanan iki kişiyi hastaneye ulaştırdı.

Rize'de kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan ikiz bebeklerin yardımına AFAD ekipleri yetişti. Yolu kapalı olan köye paletli kar aracıyla hareket eden AFAD ekipleri, hastalanan ikiz bebeklere ulaşıp onları sağlık ekiplerine teslim etti.

Rize'de kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan ikiz bebeklerin yardımına AFAD ekipleri yetişti. Yolu kapalı olan köye paletli kar aracıyla hareket eden AFAD ekipleri, hastalanan ikiz bebeklere ulaşıp onları sağlık ekiplerine teslim etti.