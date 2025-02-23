Rize'de Kardan Kapanan Köyde İkiz Bebekler İçin AFAD Kurtarma Operasyonu

Rize'de kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan ikiz bebekler, AFAD'ın hızlı müdahalesi ile kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:49
Rize'de Kardan Kapanan Köyde İkiz Bebekler İçin AFAD Kurtarma Operasyonu

Rize'de Kar Alarmı: İkiz Bebekler İçin AFAD Harekete Geçti

Rize'de son günlerde etkili olan kar yağışı yüzünden yolu kapanan bir köyde rahatsızlanan ikiz bebekler, AFAD ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Şehir merkezi ile Azaklıhoca köyü arasında üst üste yağan kar, ulaşımı olumsuz etkileyerek köy yolunu kapattı.

Köylü İmamın Çağrısı

Köyde imam olarak görev yapan Fatih Tuncer, 9 günlük ikiz bebeklerinin aniden rahatsızlanmasıyla birlikte 112 Acil Sağlık ekiplerine yardım talebinde bulundu. Yolun kapalı olması nedeniyle, AFAD ekipleri paletli kar aracı ile köye ulaşmayı başardı.

Bebeklerin Sağlık Durumu İyi

AFAD ekipleri, hastalanan ikiz bebeklere ulaşarak, onları sağlık ekiplerine başarıyla teslim etti. Yapılan kontroller sonucunda bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer Köylerde de Yardım İhtiyacı

Rize'deki bu olayın yanı sıra, GiresunEspiye ilçesine bağlı Şahinyuva ve Güce ilçesine bağlı Düzçukur köylerinde de kardan kaynaklı rahatsızlanmalar yaşandı. İl Özel İdaresi ekipleri, iki köy yolunda çalışma yaparak, 112 Acil Sağlık ekibi ile birlikte rahatsızlanan iki kişiyi hastaneye ulaştırdı.

Rize'de kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan ikiz bebeklerin yardımına AFAD ekipleri...

Rize'de kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan ikiz bebeklerin yardımına AFAD ekipleri yetişti. Yolu kapalı olan köye paletli kar aracıyla hareket eden AFAD ekipleri, hastalanan ikiz bebeklere ulaşıp onları sağlık ekiplerine teslim etti.

Rize'de kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan ikiz bebeklerin yardımına AFAD ekipleri...

Rize'de kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan ikiz bebeklerin yardımına AFAD ekipleri yetişti. Yolu kapalı olan köye paletli kar aracıyla hareket eden AFAD ekipleri, hastalanan ikiz bebeklere ulaşıp onları sağlık ekiplerine teslim etti.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Sinop Üniversitesi'nde Eğitime Kar Engeli
3
Çin'den Trump'ın Yatırım Kısıtlamalarına Sert Tepki
4
Konya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı
5
Antalya'da Devrilen Otomobilde 6 Kişi Yaralandı
6
Bingöl'de Kalça Kırığı: 14 Yaşındaki Çocuk Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Reformu Açıklaması

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi