Rize Muradiye'de Mevlit Yemeği Zehirledi: 94 Kişiden 89'u Taburcu

Olayın Detayları

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Muradiye beldesi Delihasan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir vatandaşın yeni doğan çocuğu için okuttuğu mevlitte dağıtılan yemeği yiyen kişiler rahatsızlandı.

Yemekten etkilenen 94 kişi, tavuktan zehirlenme şüphesiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelere bulantı ve kusma şikayetleriyle başvuran vatandaşlara gerekli sağlık müdahaleleri yapıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda zehirlenen 94 kişiden 89'u taburcu edildi. Hâlen tedavisi devam eden 1'i çocuk olmak üzere 5 kişinin sağlık durumunun takip edildiği belirtildi.

Sağlık Durumu ve Takip

Yetkililer, taburcu edilenlerin durumunun stabil olduğunu ve tedavi altında tutulmaya devam edilen hastaların sağlık durumlarının izlenmeye devam ettiğini bildirdi.

