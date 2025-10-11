Rojin Kabaiş Soruşturması: Adli Tıp DNA Raporu Cinsel Saldırı İhtimalini İşaret Ediyor

Yayın Tarihi: 11.10.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 22:25
Olay ve yeni bulgular

Geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş dosyasıyla ilgili yeni bir rapor açıklandı. Ailenin avukatı Zeynep Demir, Adli Tıp Kurumu raporunun cinsel saldırı ihtimalini gündeme getirdiğini belirtti.

Basın toplantısı ve avukat açıklamaları

Diyarbakır Barosu ve Van Barosu tarafından Diyarbakır Barosu Adli Yardım Binası'nda düzenlenen basın toplantısında, Demir dosyayı ilk günden beri takip ettiklerini ve dosyada ilk günden itibaren oluşturulan intihar algısının sürdüğünü söyledi.

Demir, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından 10 Ekim tarihli raporun taraflarına ulaştırıldığını, raporda şimdiye kadar göz önünde bulundurulan ve bertaraf edildiği düşünülen iki erkek DNA örneğinin Kabaiş'in vücudunun hangi bölgelerinde tespit edildiğinin açıklandığını aktardı. Birinci DNA örneğinin sternal (göğüs bölgesi)'nde, ikinci DNA örneğinin ise intra vajinal (vajinanın iç bölgesi)'nde olduğu bildirildiğini belirterek dosyanın bu boyutuyla yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı avukat Nahit Eren ve Van Baro Başkanı Sinan Özaraz de soruşturma dosyası hakkında bilgi paylaştı. Ailenin babası Nizamettin Kabaiş ise kendilerini yalnız bırakmayan avukatlara teşekkür etti.

Adli Tıp Kurumu raporunun içeriği

Van ve Diyarbakır Barolarının talebi üzerine Adli Tıp Kurumu Başkanlığı otopsi raporundaki DNA örneklerinin Kabaiş'in vücudunun hangi bölgelerinden alındığına ilişkin tespit yaptı. Kurum tarafından Van Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporda şu ifadelere yer verildi:

Maktulün DNA'sı ile bir arada erkek cinsiyetli farklı DNA tiplemelerinin maktulün vücudunun hangi kısımlarından alındığı sorulmaktadır. Yapılan incelemelerde bahsi geçen 2 eküvyon örneklerinin sternal (göğüs kemiği) ve intra vajinal bölgelerde olduğu okunmuştur.

Geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatları Diyarbakır Barosu Adli Yardım Binası'nda basın toplantısı düzenledi. Avukatlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı raporuna ilişkin bilgi verdi.

