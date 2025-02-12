Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis İstifa Etti, Geçici Görev Bolojan’a Devredildi

Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis İstifa Etti

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in istifası sonrasında, 4 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimine kadar, görev Senato Başkanı Ilie Bolojan'a devredildi.

İstifa ve Devir Teslim Töreni

24 Kasım 2024'teki cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur sonuçlarının iptaliyle tetiklenen siyasi kriz sonrası, 10 Şubat'ta istifasını açıklayan Iohannis'in bu kararını Romanya Anayasa Mahkemesi onayladı. Ülke yasaları gereği, geçici cumhurbaşkanlığı görevini Bolojan üstlenecek.

Bükreş'teki Cotroceni Sarayı'nda yapılan devir teslim töreninde, Bolojan'a geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevi devredilirken, Iohannis, "Romanya'ya iyi bakın." ifadelerini kullandı.

Polemik ve Seçim Süreci

Romanya'daki sağcı partiler, Iohannis’in görevdeyken yasa dışı kaldığını iddia ederek görevden alınmasını talep etmiş, bu süreç sonucunda Iohannis de istifasını açıklamıştı.

Yeni cumhurbaşkanı seçiminin 4 Mayıs'ta yapılacağı belirtildi. 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turda, Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu oyların %22.95'ini alarak birinci olurken, Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden Elena Lasconi %19.17 oy ile ikinci sırada yer almıştı.

Anayasa Mahkemesi, itirazlar sonrası cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etti. Georgescu, iptale itiraz ederken, Bükreş Temyiz Mahkemesi ve Romanya Yüksek Mahkemesi, iptal kararının geçerli olduğuna hükmetti.

Seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için ilk turda 4 Mayıs'ta, ikinci turda ise 18 Mayıs'ta oy kullanacaklar.