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Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İlk Tur Sonuçları Mahkemeye Taşındı

Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu değerlendirecek.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:01
Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İlk Tur Sonuçları Mahkemeye Taşındı

Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun iptal edilip edilmeyeceğini konuşmak üzere toplandı. Seçimde yarışan Christian Terheş ve Sebastian Popescu, NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun oyların %23'ünü alarak ikinci tura yükselmesine itiraz ederek, Georgescu'nun seçmenleri yanılttığı iddiasıyla mahkemeye başvurdular.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Anayasa Mahkemesi, ilk tur sonuçlarının iptali talebini görüşmek üzere bugün toplanacak. Bu gelişmelerin yanı sıra, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, ülkedeki seçim sürecine dış güçlerin müdahalesini analiz etmek amacıyla Milli Savunma Yüksek Kurulunu toplama kararı aldı. Toplantıda seçim sürecine yönelik siber risklerin ele alınacağı ifade edildi.

Romanya'da 13 adayın mücadele ettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda ''sürpriz galibiyet'' elde eden 62 yaşındaki Georgescu, sosyal medya platformu TikTok üzerinden yürüttüğü kampanyasında, Ukrayna'ya sağlanan desteği sorgulayan söylemlerle dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 8 Aralık'ta yapılması planlanan ikinci turunda Georgescu'nun rakibi ise merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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