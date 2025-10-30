Rotterdam'da 'Hayat Sahnesi' Konferansı: Türk Doktorlardan Kanser Farkındalığı

Rotterdam'da Türk Doktorlar Kanser Farkındalığını Öne Çıkardı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen 'Hayat Sahnesi Konferansı' kapsamında Türk doktorlar, kanserle mücadele ve hastalığı önleme yollarına ilişkin tecrübelerini paylaştı. Etkinlik, Hollanda Türk Kanser Vakfı tarafından "Farkındalık hayat kurtarır" sloganıyla düzenlendi ve Türkiye, Hollanda ile Avrupa'nın farklı ülkelerinden katılımcıların katkısıyla gerçekleştirildi.

Uzman Sunumları ve Önleme Vurgusu

Konferansın açılış konuşmasını yapan Hollanda Türk Kanser Vakfı Başkanı Uzman Terapist Nejla Özbiçer, kanserle mücadelede farkındalığın önemine dikkat çekti. Özbiçer, konferansta alanında uzman Türk doktorların meme, tiroit, sindirim sistemi, jinekolojik, hematolojik ve çocukluk çağı kanserleri üzerine sunumlar yaptığını belirtti.

Özbiçer ayrıca, Türkiye'den gelen doktorların sadece tanı ve tedavi süreçlerini paylaşmakla kalmayıp kanseri önlemeye yönelik atılacak adımlara da yoğunlaştıklarını aktardı.

Uzmanlardan Öne Çıkan Mesajlar

Prof. Dr. Ömer Lütfi Tapısız (Ankara Gynovart Akademi) rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğuna vurgu yaparak, tarama testleri ve aşılamanın önemini vurguladı.

Prof. Dr. Şadıman Kıykaç Altınbaş ise kadın sağlığının korunmasında düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kültürel Katkılar

Konferans boyunca tıbbi sunumların yanı sıra katılımcılara yönelik müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi gibi kültürel etkinlikler de yer aldı, böylece sağlık iletişimi ile toplum bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

