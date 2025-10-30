Rotterdam'da 'Hayat Sahnesi' Konferansı: Türk Doktorlardan Kanser Farkındalığı

Türk doktorlar Rotterdam'daki 'Hayat Sahnesi Konferansı'nda kanser farkındalığı ve önleme yöntemlerini anlattı; etkinlikte kültürel gösteriler de yer aldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 11:22
Rotterdam'da 'Hayat Sahnesi' Konferansı: Türk Doktorlardan Kanser Farkındalığı

Rotterdam'da Türk Doktorlar Kanser Farkındalığını Öne Çıkardı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen 'Hayat Sahnesi Konferansı' kapsamında Türk doktorlar, kanserle mücadele ve hastalığı önleme yollarına ilişkin tecrübelerini paylaştı. Etkinlik, Hollanda Türk Kanser Vakfı tarafından "Farkındalık hayat kurtarır" sloganıyla düzenlendi ve Türkiye, Hollanda ile Avrupa'nın farklı ülkelerinden katılımcıların katkısıyla gerçekleştirildi.

Uzman Sunumları ve Önleme Vurgusu

Konferansın açılış konuşmasını yapan Hollanda Türk Kanser Vakfı Başkanı Uzman Terapist Nejla Özbiçer, kanserle mücadelede farkındalığın önemine dikkat çekti. Özbiçer, konferansta alanında uzman Türk doktorların meme, tiroit, sindirim sistemi, jinekolojik, hematolojik ve çocukluk çağı kanserleri üzerine sunumlar yaptığını belirtti.

Özbiçer ayrıca, Türkiye'den gelen doktorların sadece tanı ve tedavi süreçlerini paylaşmakla kalmayıp kanseri önlemeye yönelik atılacak adımlara da yoğunlaştıklarını aktardı.

Uzmanlardan Öne Çıkan Mesajlar

Prof. Dr. Ömer Lütfi Tapısız (Ankara Gynovart Akademi) rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğuna vurgu yaparak, tarama testleri ve aşılamanın önemini vurguladı.

Prof. Dr. Şadıman Kıykaç Altınbaş ise kadın sağlığının korunmasında düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kültürel Katkılar

Konferans boyunca tıbbi sunumların yanı sıra katılımcılara yönelik müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi gibi kültürel etkinlikler de yer aldı, böylece sağlık iletişimi ile toplum bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Türk doktorlar, Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen "Hayat Sahnesi Konferansı"na katılarak...

Türk doktorlar, Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen "Hayat Sahnesi Konferansı"na katılarak, kanserle mücadele ve hastalığı önlemeye yönelik yöntemlere ilişkin tecrübelerini aktardı. Hollanda Türk Kanser Vakfı tarafından "Farkındalık hayat kurtarır" sloganıyla Rotterdam'da gerçekleşen "Hayat Sahnesi Konferansı", Türkiye, Hollanda ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden katılımcıların katkılarıyla düzenlendi.

Türk doktorlar, Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen "Hayat Sahnesi Konferansı"na katılarak...

İLGİLİ HABERLER

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 'Geleceğin Mesleki Eğitimi Çalıştayı' — Mesleki Eğitime Yeni Vizyon
2
Yerli Robotlar ALTAY Tankı Seri Üretiminde Kilit Rol Oynuyor
3
Şefik Karagüzel: 64 Yıllık Göç Serüveni ve Almanya'daki Türk Girişimciler
4
TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar
5
Afyonkarahisar'da erken teşhisle meme kanseri yenildi
6
Uzaktan Muayene: 1 Yılda 44 bin 719 Kişi Yararlandı
7
Erzurum'da Akciğerinden Karpuz Büyüklüğünde Kitle Çıktı: 3,5 Kiloluk Kitle Cerrahı Şaşırttı

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Meteoroloji Uyardı: 30 Ekim 2025'te Kuvvetli Sağanak ve Fırtına — Hangi İller Riskte?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı