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RTÜK'ten Yayıncılara Yeni Dönem Uyarısı

RTÜK, yayıncılara medya etiği ve ilkeleri konusunda yeni dönem uyarılarında bulundu. Şiddet içerikli yayınlara dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:45
RTÜK'ten Yayıncılara Yeni Dönem Uyarısı

RTÜK'ten Yayıncılara Önemli Uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye'de faaliyet gösteren radyo ve televizyon kanallarına yeni yayın döneminde önemli bir uyarıda bulundu.

Yayın İlkeleri ve Müeyyideler

RTÜK'ün açıklamalarında, daha önce uygulanan müeyyidelerin, yayıncıların etik kurallara uyum sağlamak adına alınan tedbirleri desteklemek için uygulandığı belirtildi. Yayınların toplumsal sorunlara dikkat etmesi ve yayıncıların mağduriyet yaşamaması için bu uyarılara dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Şiddet İçerikli Yayınların Önlenmesi

Açıklamada, son dönemde kadına ve çocuklara yönelik şiddet vakalarının medyada işleniş biçimlerinin etik ilkelere uymadığına dikkat çekildi. RTÜK, bu tür olumsuz yayınların halkın tepkisini çektiğini belirtti ve her türlü şiddetin olağanlaştırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

İhlallere Karşı Denetimler Artıyor

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, şiddet içeren yayınlarla mücadelelerinin yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, denetim süreçlerinin etkin bir şekilde uygulanacağını vurguladı.

Yeni İlke Kararları ve Kamu Spotları

RTÜK, "Kadına yönelik şiddetle mücadele etik ilkeleri" ve "Haber bültenlerinde akıllı işaretler uygulaması" gibi kararlar aldığını hatırlattı. Ayrıca, geleneksel aile yapısını zedeleyici yayınların da önüne geçilmesi için kamu spotları ve özel programlarla farkındalığın artırılacağını belirtti.

Sonuç olarak, RTÜK, medyanın etik ve ilkelerine uygun bir yayın yapmasını sağlamak adına çalışmalarını sürdürecek ve gerekli durumlarda en ağır müeyyideleri uygulayacaktır.

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