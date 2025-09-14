Rubio İsrail'e Geldi: Netanyahu ile Batı Şeria İlhakı Görüşülecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ziyareti kapsamında Netanyahu ile Batı Şeria'nın ilhakını ve Katar aracılığıyla yürütülen Gazze ateşkes-esir takası müzakerelerini görüşecek.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 00:18
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 00:18
Rubio İsrail'e Geldi: Netanyahu ile Batı Şeria İlhakı Görüşülecek

Rubio İsrail'e Geldi: Netanyahu ile Batı Şeria İlhakı Görüşülecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret için ülkesinden ayrıldıktan sonra bugün İsrail'e geldi. Rubio'nun gelişinin ana gündem maddesi, Başbakan Binyamin Netanyahu ile işgal altındaki Batı Şeria'nın bir kısmının ilhakı konusu olarak aktarıldı.

Ziyaretin gündemi ve kaynaklar

Axios sitesinin İsrail ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, ikili, birçok Batı ülkesinin Filistin devletini tanıma kararına verilecek yanıtı ve ilhak planının sonuçlarını değerlendirecek.

Haberde, Netanyahu'nun Batı Şeria'nın ilhakı konusunda kesin bir karara varamadığı, bu nedenle Rubio'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhakı destekleyip desteklemeyeceği konusunda bilgi almak istediği belirtildi. İsrailli yetkililer, Rubio'nun ilhaka karşı olmadığını ve Trump yönetiminin buna engel olmayacağı izlenimini verdiğini aktardı.

Öte yandan bir ABD'li yetkili, Beyaz Saray'ın en büyük endişesinin ilhak halinde Abraham Anlaşmaları'nın çökme riski olduğuna dikkat çekti.

Program ve temaslar

Rubio, ziyaret kapsamında Başbakan Netanyahu ile Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret edecek. Akşam saatlerinde ise Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde, Mescid-i Aksa'ya yakın bir noktadaki kazı alanında bir Yahudi yerleşimci grubu tarafından düzenlenen etkinliğe katılması bekleniyor.

Katar ve esir müzakereleri

Rubio'nun ayrıca, İsrail'in saldırısının ardından Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yürüttüğü müzakerelerdeki tavrı anlamak amacıyla Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşeceği bildirildi. Haberde, Katarlı yetkililerin arabuluculuğu sürdürmeye hazır olduklarını söylediği aktarıldı.

Kanal 12'nin haberine göre, Rubio ülkesinden ayrılmadan önce İsrailli esir yakınları ile görüştü. Esir yakınları, Rubio'nun Katar Başbakanı ile görüşeceğini ilettiğini ve yetkililerin arabuluculukta hazır olduğunu aktardığını bildirdi. Ancak haber, müzakerelerde İsrail ile Hamas talepleri arasında büyük bir uçurum olduğunu da vurguladı.

Esir yakınlarının Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu ile görüşme talep ettiği; ancak Netanyahu'nun ofisinin talebe yanıt vermediği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti 14 Eylül 2025: Siyaset, Diplomasi ve Spor Öne Çıkıyor
2
İzmir Seferihisar'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
3
İsrail Ordusunun Asker İhtiyacı ve Ultra-Ortodoksların Rolü
4
Filistin'den Dünya’ya Çağrı: Gazze’deki Soykırımı Durdurmak İçin 'Daha Cesur Yöntemler' Gerekiyor
5
Londra'da Aşırı Sağ Eyleminde 26 Polis Yaralandı, 25 Gözaltı
6
Suriye Malula'da Geleneksel Haç Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye