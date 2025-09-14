Rubio İsrail'e Geldi: Netanyahu ile Batı Şeria İlhakı Görüşülecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret için ülkesinden ayrıldıktan sonra bugün İsrail'e geldi. Rubio'nun gelişinin ana gündem maddesi, Başbakan Binyamin Netanyahu ile işgal altındaki Batı Şeria'nın bir kısmının ilhakı konusu olarak aktarıldı.

Ziyaretin gündemi ve kaynaklar

Axios sitesinin İsrail ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, ikili, birçok Batı ülkesinin Filistin devletini tanıma kararına verilecek yanıtı ve ilhak planının sonuçlarını değerlendirecek.

Haberde, Netanyahu'nun Batı Şeria'nın ilhakı konusunda kesin bir karara varamadığı, bu nedenle Rubio'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhakı destekleyip desteklemeyeceği konusunda bilgi almak istediği belirtildi. İsrailli yetkililer, Rubio'nun ilhaka karşı olmadığını ve Trump yönetiminin buna engel olmayacağı izlenimini verdiğini aktardı.

Öte yandan bir ABD'li yetkili, Beyaz Saray'ın en büyük endişesinin ilhak halinde Abraham Anlaşmaları'nın çökme riski olduğuna dikkat çekti.

Program ve temaslar

Rubio, ziyaret kapsamında Başbakan Netanyahu ile Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret edecek. Akşam saatlerinde ise Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde, Mescid-i Aksa'ya yakın bir noktadaki kazı alanında bir Yahudi yerleşimci grubu tarafından düzenlenen etkinliğe katılması bekleniyor.

Katar ve esir müzakereleri

Rubio'nun ayrıca, İsrail'in saldırısının ardından Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yürüttüğü müzakerelerdeki tavrı anlamak amacıyla Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşeceği bildirildi. Haberde, Katarlı yetkililerin arabuluculuğu sürdürmeye hazır olduklarını söylediği aktarıldı.

Kanal 12'nin haberine göre, Rubio ülkesinden ayrılmadan önce İsrailli esir yakınları ile görüştü. Esir yakınları, Rubio'nun Katar Başbakanı ile görüşeceğini ilettiğini ve yetkililerin arabuluculukta hazır olduğunu aktardığını bildirdi. Ancak haber, müzakerelerde İsrail ile Hamas talepleri arasında büyük bir uçurum olduğunu da vurguladı.

Esir yakınlarının Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu ile görüşme talep ettiği; ancak Netanyahu'nun ofisinin talebe yanıt vermediği ifade edildi.