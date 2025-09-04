Rubio Meksika'da: Kartellere Karşı İşbirliği 'Tarihi Seviyede'

Başkent Meksiko'da kritik görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, kartellere karşı işbirliğini güçlendirmek amacıyla Meksika temasları kapsamında mevkidaşı Juan Ramon de la Fuente ile bir araya geldi.

Başkent Meksiko'da gerçekleştirilen görüşmede, taraflar baş başa ve heyetler arası toplantıların ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Rubio, Meksika ile yürütülen ortak operasyonların genişlediğini vurgulayarak, 'şubat ve ağustos aylarında toplam 55 uyuşturucu kaçakçısının ABD’ye teslim edildiğini ancak halen yapılacak çok iş bulunduğunu' söyledi.

Rubio, Meksika'ya işbirliği için teşekkür ederek, 'Meksika Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kadar bizimle işbirliği yapan başka bir hükümet yok. Uzun yıllardır ortak operasyonlar yürütüyoruz ancak bunları daha da genişletmek istiyoruz. Her iki ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Rubio, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik baskıyı artıracaklarını belirterek, 'Detay vermeyeceğim çünkü onlar da basını okuyor. Meksika ile işbirliğimiz tarihi seviyelerde. Kartellerle mücadelede daha önce görülmemiş bir yakınlaşmamız var.' dedi.

De la Fuente: İşbirliği 'tartışmasız' sonuçlar veriyor

Mevkidaşı Juan Ramon de la Fuente ise ABD ile güvenlik işbirliğinin her iki ülkenin yasal çerçevelerine uygun şekilde yürütüleceğini ve faaliyetlerin her ülkenin kendi topraklarında gerçekleştirileceğini belirtti.

De la Fuente, ABD ile Meksika arasındaki 8 aylık işbirliğinin sonuçlarının 'tartışmasız' olduğunu vurgulayarak, fentanille mücadelede 'tarihi başarılar' elde edildiğini kaydetti. De la Fuente, iki ülkenin birlikte çalışmasının önemine dikkat çekerek, 'Komşular olarak ortak tehditlerle karşı karşıyayız ve tarihi bir işbirliği düzeyine ulaştık. Tarih boyunca, egemenliğe saygı çerçevesinde ve somut sonuçlar veren bu düzeyde bir işbirliği hiç görülmemişti.' dedi.

Tarafların ortak açıklamasında, kartellerle mücadele, sınır güvenliğinin artırılması, yasa dışı mali akışların önlenmesi ve uyuşturucu ile silah kaçakçılığının durdurulması amacıyla düzenli olarak toplanacak 'üst düzey bir grup' oluşturulması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Rubio, Latin Amerika turunun ikinci durağında Ekvador'u ziyaret edecek.