Rusya: BMGK'de Gazze Çıkmazının Sorumlusu ABD

Polyanskiy: ABD İsrail'in eylemlerine 'yeşil ışık' yaktı

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin BMGK olarak Gazze'deki durumu gerektiği şekilde ele alamadığını ve bunun sorumlusunun ABD olduğunu açıkladı.

Dmitry Polyanskiy, New York'taki BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında BMGK'nin duruşunu eleştirerek: "BMGK, (Gazze konusunda) yeterince bir şey yapamıyor ancak bunun nedeni BMGK üyelerinin kararlılık gösterememesi. Bunun nedeni de 1 üyenin duruşu." dedi.

Polyanskiy, Gazze'deki durumu "son derece korkutucu" olarak nitelendirip, "Ortada olağandışı bir şey var. İnsan olarak, diplomat olarak, BMGK üyeleri olarak bunu hoş görmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Gazze'deki durumu değiştirmek için bütün taraflarla görüşmeye hazır olduğunu belirten Polyanskiy, "Ne yazık ki ABD şu ana kadar İsrail'in yanında fazlasıyla durdu, Gazze'deki eylemlerine yönelik yeşil ışık yaktı ve bu kınanacak bir durum." diye konuştu.

Polyanskiy, yaşananları "utanç verici" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirirken, soykırım tanımıyla ilgili bir soruya: "Böyle bir sonuca varmak Rusya'ya bağlı değil, çünkü soykırım hukuki bir terim ve bunu bu şekilde tanıyabilecek hukuki araçlara sahip olanlar tarafından kullanılmalıdır. Ancak yaşananlar kesinlikle kabul edilemez, bu yaşananlara şahitlik eden bizler için kesinlikle utanç verici." yanıtını verdi.

BMGK'de 10 Ağustos'ta Orta Doğu ve Filistin konulu oturum düzenlenmişti. Konseyin daimi üyelerinden İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya İsrail'in "Gazze'deki askeri operasyonlarını daha da genişletme" kararına karşı çıkarken, ABD ise İsrail'e desteğini sürdürmüştü.