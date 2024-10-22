Rusya-Çin Ticaret İşbirliği Büyüyor

Rusya ve Çin Arasındaki İşbirliği Gelişiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile olan ticaret ilişkilerinin "olumsuz dış etkilere rağmen" büyümeye devam ettiğini ifade etti. Putin, iki ülke arasındaki işbirliğinin dünya için önemli bir denge unsuru olduğunu belirtti.

Ticarette Rekor Düzey

Geçtiğimiz yıl kaydedilen rekor ticaret hacmi sonrası, Putin, Rusya ve Çin'in ekonomik büyüme ve işbirliği eğilimini sürdürdüğünü vurguladı. "Ticaret hacmimizi bu yılın ocak-ağustos döneminde %4,5 artırdık," dedi.

Güçlü Beşeri Bağlar

İki lider, Şi Cinping ile Kazan'daki BRICS Liderler Zirvesi sırasında bir araya geldi. Putin, Moskova'da çok sayıda Çin turist görüldüğünü belirterek, beşeri bağların güçlendiğini vurguladı.

Ortak Projeler ve Alanlar

Putin, enerji, sanayi, yüksek teknoloji, ulaştırma ve tarım gibi alanlarda çok sayıda ortak projeyi hayata geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

Güvenlik ve Denge Unsuru

Rusya'nın Çin ile olan işbirliğinin kesinlikle dünya sahnesindeki başlıca denge unsurlarından biri olduğunu belirten Putin, "Küresel güvenliği sağlamak ve adil bir dünya düzenini oluşturmak için çok taraflı platformlarda işbirliğimizi artıracağız," dedi.

Çin'in Açıklamaları

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise iki ülke arasındaki ilişkilerin "iki büyük güç" arasında kurulduğunu ve üçüncü tarafları hedef almadığını ifade etti. Dünya genelinde köklü değişikliklerin yaşandığını belirten Şi, BRICS'in gelişen piyasa ülkelerini bir araya getiren bir platform olduğuna dikkat çekti.

İkili ilişkilerin daha fazla güçlenmesi bekleniyor.