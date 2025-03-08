Rusya'dan AB'ye Sert Eleştiri: Silahlanma Tehlikeli Oyunlar Barındırıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB'nin yeni silahlanma kararını tehlikeli jeopolitik oyunlar olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 01:44
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 01:44
Rusya'dan AB'ye Sert Eleştiri: Silahlanma Tehlikeli Oyunlar Barındırıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) silahlanma kararıyla tehlikeli jeopolitik oyunlar oynadığını savundu.

Zaharova, AB liderlerinin Ukrayna ve savunma konularında yaptıkları olağanüstü zirve hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Zirvenin tartışmaları ve sonuçları, ticaret ile ekonomik entegrasyon projesi olan AB'nin, Rusya'ya karşı "stratejik yenilgi" yaşatmaya yönelik bir askeri birliğe hızla dönüştüğünü gösterdiğini belirtti.

AB'nin yeniden silahlanma kararının, Brüksel'in kendi kararlarının gerçek sonuçlarını görmezden geldiğinin kanıtı olduğunu vurgulayan Zaharova, "Tehlikeli jeopolitik oyunlar oynamaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Zaharova, AB'nin barış yollarını aramak yerine Kiev'e askeri ve mali yardımını artırma planları açıkladığını hatırlatarak, bu durumun gerginliği kasten artırdığını ve diyalog ihtimalini zayıflattığını kaydetti.

Ayrıca, Avrupa'nın hızla askerileştirilmesi ve yeniden silahlandırılması sürecinin ilan edildiğini savunan Zaharova, "Gelecek nesil Avrupalıların borç esareti, Rus tehdidi hakkındaki söylentilerin arkasına gizleniyor. NATO'nun tamamlayıcısı olan AB’nin stratejik özerkliği konusunda spekülasyonlar ortaya çıkıyor" dedi.

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