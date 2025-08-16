DOLAR
Rusya: Dnepropetrovsk ve Donetsk'te 2 yerleşim ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Dnepropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde Voronoye ve Kolodezi'nin ele geçirildiğini ve 169 Ukrayna İHA'sının vurulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 19:18
Bakanlık, cephede ilerleme ve kayıplara ilişkin bilgi verdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim yerinin ele geçirildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgiler paylaşıldı. Bakanlık, Batı ve Doğu askeri gruplara bağlı birliklerin kararlı ve aktif eylemleri sonucunda Dnepropetrovsk bölgesinde Voronoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içinde ise Kolodezi yerleşim birimlerinin kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 169 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu belirtti.

Daha önce yapılan bir duyuruda, Rusya Savunma Bakanlığı'nın 9-15 Ağustos tarihlerinde Donetsk bölgesinde 7 yerleşim yerini ele geçirdiği aktarılmıştı.

