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Rusya, Donetsk'teki Rovnopol Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesindeki Rovnopol yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:52
Rusya, Donetsk'teki Rovnopol Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Donetsk bölgesinde bulunan Rovnopol yerleşim birimini başarıyla kontrol altına aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki askeri eylemleri hakkında bilgi verildi. Bildiride, "Doğu Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rovnopol yerleşim birimini kurtardı" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, son 24 saatte 139 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanlarına ve enerji altyapısına yönelik düzenlenen saldırılar belirtildi. Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait 648 uçağın, 283 helikopterin, 35,707 insansız hava aracının, 585 hava savunma füze sisteminin, 19,188 tank ve zırhlı aracın, 1,487 çok namlulu roketatarın, 17,805 obüs ve havan topunun ve 28,216 özel askeri aracın imha edildiği ifade edildi.

Önceki günlerde, 11 Kasım tarihinde, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bulunan Kolesnikovka yerleşim biriminin de Rus ordusu tarafından ele geçirildiği duyurulmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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