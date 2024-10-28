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Rusya, İsrail ve İran'ı Orta Doğu'da Savaş Tanımına Çağırıyor

Rusya, Orta Doğu'daki gerginliği azaltmak amacıyla İsrail ve İran'ı eylemlerinden kaçınmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 17:02
Rusya, İsrail ve İran'ı Orta Doğu'da Savaş Tanımına Çağırıyor

Rusya'dan Orta Doğu'ya Yeni Mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İsrail ve İran arasında tırmanan gerginlik üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Bogdanov, iki ülkenin de savaşın çıkmasına neden olabilecek eylemlerden uzak durmaları gerektiğini vurguladı.

Moskova'da Uluslararası Forum

Bu çağrı, Moskova'da düzenlenen 4. "Rusya-Orta Doğu" Uluslararası Forumu sırasında yapıldı. Forum, Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü ve Valday Uluslararası Tartışma Kulübü tarafından organize edildi. Foruma, Bogdanov'un yanı sıra Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Vitaliy Naumkin ve Filistin Halk Mücadelesi Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Majdalani gibi isimler katıldı.

İran ve İsrail Arasındaki Tansiyon

Forumda bir panelde konuşan Bogdanov, İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılara dikkat çekerek, "İlgili taraflarla sürekli temas halindeyiz. Tarafları durumu kontrolden çıkaracak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Umut Verici Mesajlar

Orta Doğu'da büyük bir savaşın eşiğinde olunduğuna dikkat çeken Bogdanov, "Bölgenin büyük bir savaşın uçurumuna sürüklenmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Misilleme saldırılarının engellenmesi gerektiğini anlatıyoruz." dedi. Özellikle Filistin-İsrail sorununa ilişkin çözümlerin zorunlu olduğunun altını çizdi.

Kızıldeniz ve Orta Doğu Güvenliği

Kızıldeniz’deki artan gerginliği kaygı verici bulduğunu belirten Bogdanov, Gazze Şeridi'ndeki şiddetin Orta Doğu'da yeni silahlı çatışmalara yol açabileceğini ifade etti.

ABD'nin Rolü ve Rusya'nın Stratejisi

Naumkin, İran'ın BRICS ülkeleri kapsamında Rusya'nın stratejik ortağı olduğunu vurgularken, Majdalani, Rusya'nın bölgedeki etkisini artıracağını belirtti. Majdalani, "Rusya, ABD'nin yarattığı sorunlara karşı koymak ve tek kutuplu sistemi çok kutuplu hale dönüştürmek için çalışıyor," diye ekledi.

Mihail Bogdanov ayrıca, Rusya-Arap İşbirliği Forumu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gelecek yıl gerçekleştirileceğini duyurdu.

Rusya'daki Valday Uluslararası Tartışma Kulübü ve Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları...

Rusya'daki Valday Uluslararası Tartışma Kulübü ve Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsünün organizasyonuyla başkent Moskova'da 4. "Rusya-Orta Doğu" Uluslararası Forumu düzenlendi. Foruma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da katıldı.

Rusya'daki Valday Uluslararası Tartışma Kulübü ve Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları...

Rusya'daki Valday Uluslararası Tartışma Kulübü ve Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsünün organizasyonuyla başkent Moskova'da 4. "Rusya-Orta Doğu" Uluslararası Forumu düzenlendi. Foruma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da katıldı.

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