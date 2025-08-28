Rusya: Kinjal'la Ukrayna'da askeri sanayi ve hava üsleri vuruldu

Savunma Bakanlığı hedeflerin isabetle vurulduğunu duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Kinjal hipersonik füzeler dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, operasyonlarda askeri hedeflerin hedef alındığını bildirdi.

Donbas bölgesinde Rus ordusunun bazı önemli noktaları ele geçirdiği belirtilen açıklamada, Güney askeri birlikleri tarafından yürütülen kararlı operasyonlar sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Nelepovka yerleşim biriminin kurtarıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Rus güçlerinin havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna'daki askeri sanayi işletmeleri ve askeri hava üslerine yönelik grup saldırıları düzenlediği belirtildi. Bakanlık, saldırının hedeflerine ulaştığını ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu kaydetti.

Bildiride ayrıca, Ukrayna birlikleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı 153 yerin ateş altına alındığı ve hava savunma sistemleriyle Ukrayna'ya ait bir adet Su-27 savaş uçağının düşürüldüğü aktarıldı.