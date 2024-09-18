Rusya, Lübnan'daki Patlayıcı Saldırıyı Şiddetle Kınadı

Rusya, Lübnan'daki Patlayıcı Saldırıyı Kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Lübnan’ın farklı bölgelerinde meydana gelen çağrı cihazı patlamalarının ardından bir açıklama yaptı.

Saldırı Terör ve Hibrit Savaş Eylemi

Zaharova, bu olayın "Lübnan'a karşı işlenen terör ve hibrit savaş eylemi" olduğunu belirterek, "Bölgede büyük bir çatışmanın kışkırtılmaya çalışıldığını" ifade etti.

Lübnan'a Destek Çağrısı

Zaharova’nın açıklamasında, “Bu saldırı, Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmekte ve konvansiyonel olmayan silahların kullanılması uluslararası hukuka zarar vermektedir. Tüm tarafları itidale davet ediyoruz.” diye vurgulandı.

Kremlin'den Harekete Geçme Çağrısı

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov ise, "Lübnan’daki çağrı cihazı patlamasının bölgedeki durumu daha da gerginleştirebileceğini" belirterek, olayın detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini vurguladı.

Saldırının Sonuçları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlayıcılar yüzünden 1'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2 bin 800 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olayla ilgili Lübnanlı yetkililer, suçlunun İsrail olduğunu belirtirken, İsrail’den henüz bir yanıt gelmedi.

Geçtiğimiz günlerde başlayan çatışmalar sonucunda, İsrail ile Lübnan arasında artan gerilim dikkat çekiyor.