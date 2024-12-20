Rusya, Ukrayna'nın Rostov'a Yönelik Sürekleyen Füze Saldırılarına Cevap Verdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 18 Aralık'ta Rostov bölgesindeki Kombinat Kamenskiy fabrikasına düzenlediği Batı yapımı uzun menzilli füze saldırılarına karşılık olarak müracaat ettiklerini duyurdu. Açıklamada, Ukrayna'dan gelen saldırıda 6 ABD yapımı Kara Taktik Füze Sistemi (ATACMS) ve 4 'Storm Shadow' uzun menzilli havadan atılan seyir füzesi kullanıldığı belirtildi.

Hedefler Vuruldu

Bakanlığın değerlendirmeleri arasında, "Kiev rejiminin Batılı müttefikleri tarafından desteklenen eylemlerine yanıt olarak, bu sabah Ukrayna istihbaratı SBU’nun kontrol merkezi, Neptün füze sistemlerinin tasarımı ve üretiminin yapıldığı Kiev tasarım bürosu Luç ile 'Patriot' hava savunma füze sisteminin konumlarının vurulduğunu" ifade edildi. Saldırıların hedefleri yüksek hassasiyetle vurulmuş olup, gereken tüm nesnelerin isabet aldığı açıklandı.

Kiev'de Ölüm ve Hasar

Öte yandan, Rusya'nın düzenlediği saldırılar sonucunda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şehir merkezindeki bir iş merkezi hasar gördü ve bir kişi hayatını kaybetti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırılar sırasında meydana gelen can kaybı ile ilgili olarak "Bir kişi öldü" açıklamasını yaptı. Ayrıca, bölgedeki ısıtma sistemlerinde ciddi hasar meydana geldiği ve 630 konut, 16 sağlık kurumu, 17 okul ve 13 kreşin ısıtma sistemlerinin çalışmadığı da ifade edildi.

Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz ay ABD ve İngiltere, Ukrayna’ya Rus topraklarına yönelik uzun menzilli silahlarla saldırma izni vermişti.