Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Gazze İçin İslam Ülkeleri Barış Gücü Kurmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Adana'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Adana'da düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli bir konuşma yaptı. Arıkan, konuşmasında "Gazze'nin güvenliğini sağlamak için derhal İslam ülkelerinin içinde bulunduğu Gazze Barış Gücü'nü kurmamız gerekir. Başka bir çaresi yok bu işin." ifadelerini kullandı.

Adana'nın Durumuna Dikkat Çekti

Toprağı bereketli, sanayisi güçlü ve gençleri çalışkan olan Adana'nın cennet gibi bir şehir olduğuna vurgu yapan Arıkan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden Adana'nın da etkilendiğini hatırlattı. Hala büyük bir risk altında olan Adana'nın depreme hazırlamak zorunda olduklarına dikkat çekti.

İslam Dünyasına Çağrıda Bulundu

Gazzelilerin yanında durmanın önemine değinen Arıkan, "Ne acı ki Trump ve Netanyahu gibi liderler tahriklere devam ediyor. Biz bu pervasızlıklarının, kırk parçaya bölüp yumuşak lokma haline getirmeye çalıştıkları İslam dünyasından kaynaklandığını biliyoruz. Gelinen noktada bizim bir teklifimiz var. Gazze, Gazzelilerindir. Bunu kabul etmemiz gerekir. Bu sebeple buradan İslam dünyasına çağrıda bulunmak istiyorum. Gazze'yi imar edecek olan ülkeler İslam ülkeleri olmalıdır." dedi.

Yeni Siyaset Anlayışı

Siyasete "5G" getireceklerini ifade eden Arıkan, "güler yüz, güven, gayret, gelişim ve gerçeklik" temelinde bir siyaset anlayışı inşa edeceklerini söyledi. Parti olarak daha fazla çalışmak zorunda olduklarını vurguladı.

D-8 Ülkeleri Ziyareti Planı

Ayrıca, kongrelerin tamamlanmasının ardından en kısa zamanda D-8 ülkeleri ziyaretine çıkmayı planladığını ifade eden Arıkan, eski dostları ziyaret ederek yeni işbirlikleri konuşmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni İl Başkanı Seçildi

Kongre sonrası yapılan seçimde tek listeyle Muhammed Çelebi Keyhıdır, il başkanlığına seçildi. Kongreye DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, partililer ve davetliler katıldı.