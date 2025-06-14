Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: 'İsrail'in Hedefi İslam Dünyasıdır'

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Samsun'da Konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 8. Olağan Samsun İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Arıkan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yalnızca bir şehir ya da ülkeyi değil, topyekun İslam dünyasını hedef aldığını belirtti.

İsrail'in Saldırıları ve Amerika'nın Tavrı

Arıkan, İsrail'in güvenliğini bahane ederek terör estirdiğini ifade etti. “İsrail, Büyük Orta Doğu Projesi’ni gizliyor ve arzımevudu saklıyor” diyen Arıkan, bu saldırıların ardında sapkın siyonist inancının yattığını öne sürdü. Ayrıca, “Dün yine İran’da sabaha karşı ne yaptığını hepimiz gördük. Yine alçakça, yine korkakça, yine insanlıktan nasibini almamış şekilde bilim insanlarını, askeri yetkilileri ama en acısı da çocuklarıyla yaşadığı evleri hedef aldı” diyerek tepkisini dile getirdi.

Amerika ve Avrupa'nın Desteği

Arıkan, Amerika ve Avrupa'nın İsrail'e verdiği desteği eleştirerek, “Hemen ardından Amerika çıktı, ‘İsrail’in yanındayız’ dedi. Avrupa ülkeleri sıraya girdi, ‘İsrail’in güvenliği’ diye açıklamalar yaptılar” şeklinde konuştu. Bu noktada, herhangi bir ülkenin bir Amerikalı komutanı evinde çocuklarının yanında vurması durumunda nasıl bir tepki alacağını sorgulayan Arıkan, “İsrail yapınca ne dedi? 'Savunma hakkı.'” ifadesini kullandı.

Bölge Ülkelerine Uyarılar

“Tehdit büyük, tehlike çok yakındır” diyen Arıkan, bu meseleyi yalnızca Gazze veya İran meselesi olarak görmemek gerektiğini vurguladı. Hedefin gerçekten topyekun İslam dünyası olduğunu belirten Arıkan, küresel kuşatmalara ancak küresel ve bölgesel direniş hatları oluşturarak karşı durulabileceğini ileri sürdü. “Bu yüzden D8'lere inanıyoruz, D60'ları hedefliyoruz” diyerek mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti.

Son olarak Arıkan, “Rabb'im bu kutlu mücadelede bizlerin yardımcısı olsun. Güçlünün değil, haklının yanında duranlar kazanacak inşallah” şeklinde sözlerini tamamladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (sağ 4), partisinin Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen 8. Olağan Samsun İl Kongresi'ne katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (sağ 4), partisinin Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen 8. Olağan Samsun İl Kongresi'ne katıldı.