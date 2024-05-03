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Saadet Partisi'nde Genel Başkan değişikliği: Temel Karamollaoğlu görevi bırakıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlık görevini bırakacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 23:44
Saadet Partisi'nde Genel Başkan değişikliği: Temel Karamollaoğlu görevi bırakıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlık görevini bırakacağını açıkladı. TV5'te katıldığı canlı yayında konuşan Karamollaoğlu, artan sağlık sorunları sebebiyle genel başkanlık görevini tamamen yerine getiremeyeceğini ifade etti. Son seçim döneminde sadece 4 yere gidebildiğini belirten Karamollaoğlu, sağlığının artık bu görevi yerine getirmesine izin vermediğini dile getirdi.

Partinin kongre tarihinin henüz netleşmediğini ancak 30 Haziran'da yapılabileceğini söyleyen Karamollaoğlu, kongre için hazırlıkların devam ettiğini aktardı. Şu an için aday belirleme sürecinin devam ettiğini belirten Karamollaoğlu, kongreye kadar bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlanacağını ifade etti.

Siyasetten tamamen çekilmeyeceğini vurgulayan Karamollaoğlu, yeni genel başkanı destekleyeceğini ve onun en büyük destekçisi olacağını söyledi. Sağlık sorunlarına rağmen siyasete devam edeceğini belirten Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin geleceği için görevi hakkıyla yerine getirecek bir ismin belirleneceğini dile getirdi.

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