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Saadet Partisi'nden İsrail'e Suç Duyurusu ve Eylem

Saadet Partisi İstanbul üyeleri, İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili suç duyurusunun işleme konulmadığını iddia ederek eylem yaptı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:31
Saadet Partisi'nden İsrail'e Suç Duyurusu ve Eylem

İsrail'e Yönelik Suç Duyurusu Yapıldı

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin 31 Ekim 2023 tarihinde İsrailli yetkililere karşı suç duyurusunda bulundular. Ancak kamu görevlilerinin bu suç duyurusunu işleme almadığı iddiasıyla tekrar suç duyurusu yaptılar.

Adliye Önünde Basın Açıklaması

İstanbul Adliyesi'nin Çağlayan binası önünde bir araya gelen partililer, İstanbul Hukuki İşler Temsilcisi Avukat Ramazan Boyalık aracılığıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Boyalık, İsrail'in Gazze'de insanlığa karşı suçlar işlediğini ve buna dair 31 Ekim 2023 tarihinde suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Yargının Cevapsız Kalması

Boyalık, yasaların yargı mensuplarına bu tür suçları işleyenler hakkında dava açma yetkisi verdiğini vurgulayarak, İsrailli yetkililerle ilgili suç duyurusunun üzerinden 9 ay geçmesine rağmen hâlâ dava açılmadığını kaydetti.

Oturma Eylemi Düzenlendi

Açıklamaların ardından Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu. Partililer, adliye önünde bir oturma eylemi gerçekleştirerek, bu durumu protesto ettiler.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin 31 Ekim...

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin 31 Ekim 2023'te İsrailli yetkililer hakkında yaptıkları suç duyurularının, kamu görevlileri tarafından sürüncemede bırakıldığı iddiasıyla hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini savcılığa iletti. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı (ortada), gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin 31 Ekim...

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin 31 Ekim 2023'te İsrailli yetkililer hakkında yaptıkları suç duyurularının, kamu görevlileri tarafından sürüncemede bırakıldığı iddiasıyla hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini savcılığa iletti. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı (ortada), gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin 31 Ekim...

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin 31 Ekim 2023'te İsrailli yetkililer hakkında yaptıkları suç duyurularının, kamu görevlileri tarafından sürüncemede bırakıldığı iddiasıyla hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini savcılığa iletti. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı (ortada), gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin 31 Ekim...

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin 31 Ekim 2023'te İsrailli yetkililer hakkında yaptıkları suç duyurularının, kamu görevlileri tarafından sürüncemede bırakıldığı iddiasıyla hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini savcılığa iletti. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı (ortada), gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin 31 Ekim...

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin 31 Ekim 2023'te İsrailli yetkililer hakkında yaptıkları suç duyurularının, kamu görevlileri tarafından sürüncemede bırakıldığı iddiasıyla hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini savcılığa iletti. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı (ortada), gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin 31 Ekim...

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin 31 Ekim 2023'te İsrailli yetkililer hakkında yaptıkları suç duyurularının, kamu görevlileri tarafından sürüncemede bırakıldığı iddiasıyla hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini savcılığa iletti. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı (ortada), gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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