Sabiha Gökçen'de 7/24 Yaban Hayatla Mücadele: Uçuş Emniyeti İçin Bilimsel ve Teknolojik Önlemler

Sabiha Gökçen'de 7/24 yaban hayatla mücadele uçuş emniyetini koruyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçuş emniyetini tehdit eden kuş ve diğer yaban hayvanlarına karşı yürütülen mücadele faaliyetleri 7 gün 24 saat ve uluslararası standartlara uygun biçimde devam ediyor. Havalimanı sahasında uygulanan yöntemler bilimsel veriler ışığında planlanıyor ve sahada etkin bir şekilde uygulanıyor.

Teknolojik ve sahada uygulanan yöntemler

HEAŞ ekipleri, uçuş hattına yaklaşabilecek yaban hayvanlarını önlemek için araçlı devriye ile anlık gözlem gerçekleştiriyor. Doğaya zarar vermeyen, etkin teknolojik çözümler aktif olarak kullanılıyor. Kullanılan sistemler arasında el tipi lazer kovucular, propan toplar, güneş panelli sesli kovucu sistemler, ultrasonik cihazlar ile 4x4 devriye ve Follow-Me (TOGG) araçları yer alıyor. El tipi lazer kovucuların, kuşların görsel algılarını hedef alarak kuşları alandan uzaklaştırdığı ve doğal yaşama zarar vermediği vurgulanıyor. Bu sistemler özellikle pist, taksi yolu ve apron gibi kritik alanlarda yoğun biçimde kullanılıyor.

Bilimsel gözlem ve personel yapısı

HEAŞ bünyesindeki uzman biyolog ve ornitologlar sahada düzenli gözlemler yapıyor; kuş türleri, uçuş yönleri, davranış biçimleri ve göç dönemleri kayıt altına alınıyor. Elde edilen bilimsel veriler operasyonel kararlara doğrudan entegre ediliyor. Yaban hayatla mücadele faaliyetleri, Apron Yönetim Müdürlüğü'ne bağlı 1 biyolog, 1 ornitolog ve 84 operasyon personeli tarafından yürütülüyor.

Ulusal performans ve hedefler

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yıllık emniyet olay bültenine göre, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Türkiye genelindeki 56 havalimanı arasında 10. sırada yer alıyor. HEAŞ Yaban Hayatla Mücadele Birimi'nin temel amacı, doğal yaşamı koruyarak uçuş emniyetini en üst seviyede tutmak olarak belirtiliyor. Bilimsel veriler, teknolojik çözümler ve sahadaki uygulamalar sayesinde Sabiha Gökçen'in bu alanda Türkiye'de ve uluslararası alanda örnek uygulamalar arasında yer aldığı ifade ediliyor.

