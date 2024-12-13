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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yaklaşma Direği Bakıma Alındı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yaklaşma direği kontrollü bakım için yatırıldı, devrilme yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:55
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yaklaşma Direği Bakıma Alındı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçakların güvenli inişine yardımcı olan bir yaklaşma direği, bakım çalışmaları kapsamında kontrollü bir şekilde yatırıldı. Havaalanı otoritesi, herhangi bir devrilme yaşanmadığını vurguladı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), sosyal medyada yayılan yaklaşma direğinin devrildiği iddialarına yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın 06L-24R Pisti'nin 24 pist başındaki yaklaşma direği, şirketimizce planlı ve kontrollü olarak yatırılmıştır. Temel kaidesi güçlendirilip, gövdesinin bakımı yapıldıktan sonra yerine tekrar monte edilecektir. Herhangi bir devrilme söz konusu değildir," ifadeleri kullanıldı.

Bu bakım çalışmaları, hava trafiğinin güvenliği için kritik öneme sahiptir ve havaalanı yönetimi, yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalara devam edecektir.

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