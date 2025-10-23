Sadık Albayrak Rize'de Okurlarıyla Buluştu — Söyleşi ve İmza Günü

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Rize'deki söyleşi ve imza gününde kitaplarını imzaladı; öğrencilere kitap okuma ve çok çalışma tavsiyesinde bulundu.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 17:13
Söyleşi ve imza günü D&R iş birliğiyle gerçekleşti

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Rize'de düzenlenen söyleşi ve imza gününde okurlarıyla buluştu.

Etkinlik, D&R tarafından bir alışveriş merkezinde organize edildi; Albayrak kitaplarını okurları için imzaladı ve katılımcılarla sohbet etti.

Albayrak, çocukluğu, gençliği, eğitimi ve yazarlık hayatına ilişkin anekdotlar paylaşarak salondakilere bilgi verdi. Konuşmasında özellikle öğrencilere kitap okumaları ve çok çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Söyleşinin ardından Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Albayrak'a Çaykur Rizespor forması ve çay hediye etti.

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak (solda), Rize'de düzenlenen söyleşi ve imza gününe katıldı.

