Sağlık Bakanı Memişoğlu AA Editör Masası'na Katılıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AA Editör Masası'na Konuk Oluyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yarın saat 09.30'da Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na katılacak.

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Bakan Memişoğlu, programda güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

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Memişoğlu'nun bu önemli açıklamaları, Anadolu Ajansı'nın resmi web sitesi olan www.aa.com.tr'den takip edilebilecek. Ayrıca, @anadoluajansi ve @AACanli X hesapları üzerinden de anlık olarak izlenebilecek.